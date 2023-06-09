Трагедия на Ровенщине: женщина упала в 12-метровый колодец

При каких обстоятельствах женщина упала в колодец, выясняют правоохранители.
В Ровенской области в 12-метровый колодец упала 64-летняя женщина. Ее тело доставали спасатели.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Ровенской области.
"На место вызова были направлены бойцы 5-й государственной пожарно-спасательной части города Дубно. Чрезвычайники с помощью спецсредств подняли тело женщины 1959 года рождения на поверхность из колодца глубиной 12 метров", — говорится в сообщении.
Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Детали инцидента выясняют правоохранители.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.
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