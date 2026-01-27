Трагедия на Сумщине: россияне убили дронами гражданскую пару во время эвакуации

Дрон / © Associated Press

Во вторник, 27 января, российские военные совершили очередное военное преступление, целенаправленно атаковав дронами-камикадзе двух мирных жителей в Сумской области. Мужчина и женщина погибли на месте при попытке покинуть оккупированную территорию.

Об этом официально сообщили в 14-м Армейском корпусе .

«Двое гражданских лиц — мужчина и женщина — пытались самостоятельно покинуть оккупированную территорию с целью эвакуации в безопасное место. Их маршрут был известен украинским военнослужащим, координировавшим эвакуацию. Российские операторы FPV-дронов сознательно и целенаправленно атаковали безоружных гражданских», — сообщили военные.

Согласно сообщению военных, атака была умышленной: первый удар пришелся по погибшей на месте женщине. Вторым дроном оккупанты попали в раненого мужчину, который находился возле тела погибшей. В армейском корпусе отметили, что такие действия являются частью системного террора в Сумском направлении.

«Этот случай не одинок. Систематическое использование FPV-дронов против гражданских лиц, пытающихся покинуть оккупированные территории, стало частью российской тактики в 2025-2026 годах. Совершение таких действий не имеет никакого военного оправдания и является частью политики устрашения, принудительного содержания населения в оккупации и создания гуманитарной катастрофы», — заявили в подразделении.

Украинские военные отметили, что действия российских операторов дронов обладают всеми признаками военного преступления и нарушают ряд международных актов, в том числе Римский устав и Женевские конвенции. В 14 Армейском корпусе подчеркнули, что Украина собирает доказательства для привлечения к ответственности как непосредственных исполнителей, так и командования РФ.

Напомним, ранее российские военные зашли на пограничную территорию села Грабовское и увезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия. Из-за обострения ситуации безопасности на пограничных в Краснопольской общине Сумщины вырос спрос на эвакуацию.

Ранее сообщалось, что ситуация на фронтах Украины продолжает обостряться. Несмотря на помощь союзников Силы обороны, пока не могут сравнить потенциал с российскими оккупантами по основным видам вооружения.