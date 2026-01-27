- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Трагедия на Сумщине: россияне убили дронами гражданскую пару во время эвакуации
Оккупанты расстреляли из дронов гражданскую пару во время эвакуации на Сумщине.
Во вторник, 27 января, российские военные совершили очередное военное преступление, целенаправленно атаковав дронами-камикадзе двух мирных жителей в Сумской области. Мужчина и женщина погибли на месте при попытке покинуть оккупированную территорию.
Об этом официально сообщили в 14-м Армейском корпусе .
«Двое гражданских лиц — мужчина и женщина — пытались самостоятельно покинуть оккупированную территорию с целью эвакуации в безопасное место. Их маршрут был известен украинским военнослужащим, координировавшим эвакуацию. Российские операторы FPV-дронов сознательно и целенаправленно атаковали безоружных гражданских», — сообщили военные.
Согласно сообщению военных, атака была умышленной: первый удар пришелся по погибшей на месте женщине. Вторым дроном оккупанты попали в раненого мужчину, который находился возле тела погибшей. В армейском корпусе отметили, что такие действия являются частью системного террора в Сумском направлении.
«Этот случай не одинок. Систематическое использование FPV-дронов против гражданских лиц, пытающихся покинуть оккупированные территории, стало частью российской тактики в 2025-2026 годах. Совершение таких действий не имеет никакого военного оправдания и является частью политики устрашения, принудительного содержания населения в оккупации и создания гуманитарной катастрофы», — заявили в подразделении.
Украинские военные отметили, что действия российских операторов дронов обладают всеми признаками военного преступления и нарушают ряд международных актов, в том числе Римский устав и Женевские конвенции. В 14 Армейском корпусе подчеркнули, что Украина собирает доказательства для привлечения к ответственности как непосредственных исполнителей, так и командования РФ.
Напомним, ранее российские военные зашли на пограничную территорию села Грабовское и увезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия. Из-за обострения ситуации безопасности на пограничных в Краснопольской общине Сумщины вырос спрос на эвакуацию.
Ранее сообщалось, что ситуация на фронтах Украины продолжает обостряться. Несмотря на помощь союзников Силы обороны, пока не могут сравнить потенциал с российскими оккупантами по основным видам вооружения.