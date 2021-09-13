Трагедия на свадьбе: в Тернопольской области мужчина внезапно умер во время танца

Трагедия на свадьбе: в Тернопольской области мужчина внезапно умер во время танца

Мужчина скончался до приезда скорой.

В воскресенье, 12 сентября, в с. Подзамочок Бучацкого района на Тернопольщине произошла трагедия на свадьбе. Там 51-летнему мужчине во время танца внезапно стало плохо, он упал и умер.

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Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи Тернопольской области, районная бригада скорой выехала на спасение мужчины в 22:57.

"К сожалению, медики скорой, которые приехали на вызов, вынуждены были констатировать биологическую смерть, наступившую до прибытия бригады", — рассказали в медучреждении.

Напомним, чиновник из Днепра внезапно умер на отдыхе в Турции.

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