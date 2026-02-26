Трагедия на Тернопольщине: мать выколола глаз сыну, чтобы получить выплаты

Мальчик (иллюстративный фото) / © pixabay.com

Верховный Суд оставил по-прежнему приговор жители Тернопольской области, которая намеренно лишила зрения своего ребенка ради получения социальных выплат. Женщина проведет за решеткой 7 лет и 6 месяцев.

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По информации пресс-службы прокуратуры, трагедия произошла в ноябре 2019 года в одной из больниц области. Женщина находилась в заведении вместе с трехлетним сыном и пыталась убедить медиков, что у ребенка тяжелое инфекционное заболевание. Когда врачи опровергли диагноз, мать устроила скандал, поскольку рассчитывала на государственную помощь по инвалидности.

Следствием установлено, что осужденная не имела официального места работы и планировала удерживать себя за счет выплат на ребенка. Оставшись с сыном наедине, она медицинской иглой умышленно повредила ребенку глазное яблоко. В результате полученной травмы мальчик полностью ослеп на один глаз.

«Кроме реального срока наказания суд удовлетворил гражданские иски о возмещении расходов на лечение потерпевшего и взыскал 600 тыс. грн морального вреда в пользу ребенка. Сейчас мальчик находится на попечении другой семьи», — отметили в прокуратуре.

Прокуроры доказали вину женщины в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных с особой жестокостью (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Суд назначил ей наказание в размере 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Защита женщины пыталась оспорить решение в кассационном порядке, однако Верховный Суд подтвердил законность приговора.

