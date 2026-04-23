Трагедия на Тернопольщине: подросток забил до смерти односельчанина с инвалидностью ради видео

В Тернопольской области приговорили к восьми годам лишения свободы несовершеннолетнего парня, который до смерти избил шваброй знакомого мужчину с инвалидностью. Трагический инцидент произошел в селе Великие Черноконцы, где подросток нанес жертве тяжелые травмы и параллельно фиксировал издевательство на камеру телефона.

Обстоятельства жестокого убийства

Согласно тексту приговора Чертковского районного суда, событие произошло в конце мая 2022 года. Тогдашний ученик восьмого класса встретил возле местного магазина знакомого под хмельком, который искал подработку по хозяйству. Когда они вместе пришли к дому юноши, мужчина споткнулся и упал на пол, после чего школьник внезапно начал избивать его деревянным шваброй.

В общей сложности парень нанес жертве около 15 сильных ударов по спине и животу. Свои противоправные действия нападавший снимал на смартфон и отправил видеоролики друзьям.

Суд и позиция родственников

По данным судебно-медицинской экспертизы, полученные травмы спровоцировали у потерпевшего массированное кровоизлияние в кишечник. Осознав последствия, юноша побежал за своей матерью, однако соседи и медики уже не смогли помочь — мужчина умер в карете скорой помощи.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, просил прощения и просил назначить ему условный срок.

«Мой сын был человеком с инвалидностью с детства, никого не обижал и пытался всем помогать», — настаивала на реальном заключении мать погибшего.

В итоге судья признала несовершеннолетнего виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Кроме восьми лет за решеткой, парня также обязали оплатить 12 тысяч гривен судебных издержек.

Напомним, в Винницкой области мужчина после ссоры задушил пенсионерку, которая якобы обладала «магическими способностями» , а затем поджег дом в трех местах, чтобы скрыть следы преступления.