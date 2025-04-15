Трагедия на Тернопольщине: пропавшего мужчину нашли мертвым

Место трагедии / © ГУ НП в Тернопольской области

Реклама

В селе Озерная Тернопольской области полиция обнаружила тело 23-летнего мужчины, пропавшего еще в начале апреля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

«Об исчезновении 23-летнего знакомого на спецлинию полиции 11 апреля сообщила жительница села Озерная. Женщина рассказала, что последний раз видела друга еще 5 апреля, а после этого он на связь не выходил и нигде не появлялся», — говорится в сообщении.

Реклама

Полицейские Зборовщины организовали поиски: опросили местных жителей и обследовали заброшенные здания. Тело нашли в подвале недостроенного гаража — на глубине двух метров под водой.

По предварительным данным, мужчина мог случайно провалиться в темноте. Экспертиза не обнаружила следы насилия, но подтвердила смерть из-за утопления. Однако следователи открыли производство по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство») с отметкой «несчастный случай». Расследование продолжается.

Напомним, в Хмельницкой области подросток в квартире устроил резню.