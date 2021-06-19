Трагедия на воде: в Ровенской области во время купания погиб 12-летний мальчик (фото)

Причины трагедии устанавливают следователи.

В Ровенской области во время купания в реке Стырь погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в ДСНС в Ровенской области.

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Трагедия произошла в селище Заречное Вараського района Ровенской области 18 июня. Тело ребенка на поверхность подняли спасатели. По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения утонул во время купания.

Причины трагедии устанавливают следователи.

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Напомним, в Покровске утонул 15-летний подросток.

Также во Львовской области ночью 18 июня утонул 33-летний мужчина.

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