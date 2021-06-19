Трагедия на воде: в Ровенской области во время купания погиб 12-летний мальчик (фото)

Причины трагедии устанавливают следователи.
В Ровенской области во время купания в реке Стырь погиб 12-летний мальчик.
Об этом сообщили в ДСНС в Ровенской области.
Трагедия произошла в селище Заречное Вараського района Ровенской области 18 июня. Тело ребенка на поверхность подняли спасатели. По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения утонул во время купания.
Причины трагедии устанавливают следователи.
Напомним, в Покровске утонул 15-летний подросток.
Также во Львовской области ночью 18 июня утонул 33-летний мужчина.