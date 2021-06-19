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Трагедия на воде: в Ровенской области во время купания погиб 12-летний мальчик (фото)

Трагедия на воде: в Ровенской области во время купания погиб 12-летний мальчик (фото)

Причины трагедии устанавливают следователи.

В Ровенской области во время купания в реке Стырь погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в ДСНС в Ровенской области.

Трагедия произошла в селище Заречное Вараського района Ровенской области 18 июня. Тело ребенка на поверхность подняли спасатели. По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения утонул во время купания.

Причины трагедии устанавливают следователи.

© ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области
ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Напомним, в Покровске утонул 15-летний подросток.

Также во Львовской области ночью 18 июня утонул 33-летний мужчина.

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