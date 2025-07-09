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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Трагедия на водоеме в Николаевской области: утонул 11-летний ребенок

Спасатели обнаружили тело на следующее утро всего в нескольких метрах от берега.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
11-летняя девочка утонула в реке Николаевской области

11-летняя девочка утонула в реке Николаевской области.

В селе Ингульской общины Николаевской области произошла трагедия — во время купания в реке Ингул погиб ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

11-летняя девочка утонула в реке Николаевской области.

11-летняя девочка утонула в реке Николаевской области.

Две девочки 2013 года рождения самостоятельно отправились в водоем. Во время купания одна из них начала тонуть. Ее подруга побежала за помощью. Оказавшиеся неподалеку люди пытались спасти ребенка, но не смогли обнаружить его в воде.

К поискам подключились спасатели, которые обследовали дно реки до наступления темноты, однако безрезультатно. Утром на место прибыли водолазы. После нескольких погружений им удалось найти тело девочки — оно находилось примерно в 4 метрах от берега.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что в Днепре полицейские задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в том, что до смерти избил своего отца.

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