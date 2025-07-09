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- Украина
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Трагедия на водоеме в Николаевской области: утонул 11-летний ребенок
Спасатели обнаружили тело на следующее утро всего в нескольких метрах от берега.
В селе Ингульской общины Николаевской области произошла трагедия — во время купания в реке Ингул погиб ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Две девочки 2013 года рождения самостоятельно отправились в водоем. Во время купания одна из них начала тонуть. Ее подруга побежала за помощью. Оказавшиеся неподалеку люди пытались спасти ребенка, но не смогли обнаружить его в воде.
К поискам подключились спасатели, которые обследовали дно реки до наступления темноты, однако безрезультатно. Утром на место прибыли водолазы. После нескольких погружений им удалось найти тело девочки — оно находилось примерно в 4 метрах от берега.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Ранее сообщалось, что в Днепре полицейские задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в том, что до смерти избил своего отца.