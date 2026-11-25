Россияне убили 33-летнего Романа Бондаря

Реклама

24 ноября россияне обстреляли железнодорожный вокзал в городе Коростень Житомирской области. Этот вражеский налет унес жизнь мужчины — 33-летнего Романа Бондаря.

Об этом сообщили в Житомирской специальной школе №2.

Реклама

Навсегда 33: атака на Коростень унесла жизнь Романа Бондаря

Россияне убили 33-летнего Романа Бондаря — жителя Горщиковской громады. Личность погибшего при обстреле украинца раскрыли представители Житомирской специальной школы №2, а также в родной громаде Романа.

Реклама

«Сложно поверить, невозможно принять… Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и одноклассникам. Разделяем скорбь и склоняем головы в глубоком трауре. Светлая и вечная память Роману», — написали в школе.

К посту на официальной Facebook-странице учебного заведения прикрепили архивное и свежее фото выпускника.

Глава Горщиковской громады Алексей Туровский уточнил, что мужчина имел нарушение слуха и был неслышащим, а в момент вражеского обстрела находился на платформе, ожидая своего электропоезда. Травмы, причиненные взрывом, оказались смертельными.

«Он ждал отправления электропоезда. Когда выходил из вагона, получил смертельное ранение обломком во время российской атаки», — рассказал Туровский.

Реклама

Местные власти приняли решение об объявлении трехдневного траура в Горщиковской громаде.

В громаде сообщили, что вчера также оборвалась жизнь ученика 8-го класса Горщиковского лицея Кашпуренко Тихона. Врачи до последнего боролись за жизнь ребенка. Мальчик погиб от травм, полученных на железной дороге. Тихон погиб не от российской атаки, а от поражения током в момент, когда пытался перелезть через грузовой вагон. Ребенка с ожогами отвезли в больницу, но спасти не смогли.

«Были неблагоприятные погодные условия, было влажно, поэтому электрическая дуга прошла через тело мальчика. У него было 80% ожогов тела», — рассказал «Суспільному» Алексей Туровский.

Атака россиян на Коростень: главное

Напомним, вчера утром, 24 ноября, российские войска атаковали беспилотником «Герань-5» железнодорожную станцию в Коростене Житомирской области.

Реклама

В Сети появилось видео момента удара по территории вокзала, где в это время возле перрона находился пригородный пассажирский электропоезд. В результате «прилета» поврежден поезд и здание вокзала — там выбиты стекла и оторваны куски фасада.

По информации «Укрзалізниці», диспетчеры мониторингового центра заранее обнаружили вражеский дрон и предупредили персонал станции. Благодаря быстрой реакции локомотивной бригады и работников вокзала удалось оперативно объявить тревогу, высадить пассажиров из поезда и вывести людей из здания в капитальное стационарное укрытие. Никто из железнодорожников не пострадал, а слаженная эвакуация позволила избежать гораздо большего количества жертв.

Несмотря на срочные меры безопасности, в результате атаки погиб 33-летний житель Горщиковской громады. Еще три человека — две 39-летние женщины и 69-летний мужчина — получили травмы.

Новости партнеров

Новости партнеров