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- Украина
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Трагедия на Волыни: 11-летний мальчик насмерть переехал на автомобиле двухлетнюю сестренку
Кроме сестрички, автомобиль задел еще и младшего брата.
На Волыни, в селе Немир Луцкого района, 11-летний мальчик наехал на сестру на автомобиле. Двухлетняя девочка погибла на месте.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Волынской области.
"По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру", - говорится в сообщении.
Авто также задело 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщалось, в Днепре женщина выбросила новорожденного в пакете на улицу. Следователи открыли уголовное производство по статье "оставление в опасности". Женщине грозит до трех лет лишения свободы.