Трагедия на Волыни: 11-летний мальчик насмерть переехал на автомобиле двухлетнюю сестренку

Игрушка.

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На Волыни, в селе Немир Луцкого района, 11-летний мальчик наехал на сестру на автомобиле. Двухлетняя девочка погибла на месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Волынской области.

"По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру", - говорится в сообщении.

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Авто также задело 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось, в Днепре женщина выбросила новорожденного в пакете на улицу. Следователи открыли уголовное производство по статье "оставление в опасности". Женщине грозит до трех лет лишения свободы.