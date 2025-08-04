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Трагедия на Закарпатье: подросток потерял конечности из-за взрыва гранаты (фото)
Парень во дворе дома бабушки нашел гранату и случайно привел ее в действие.
В Мукачевском районе Закарпатской области в результате взрыва гранаты тяжело травмировался 16-летний парень. По предварительным данным, подросток находился во дворе бабушкиного дома, где самостоятельно привело в действие взрывное устройство, вероятно — боевую гранату.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья в Telegram.
«Предварительно установлено, что несовершеннолетнее, находясь по месту жительства своей бабушки, на приусадебном участке дома самостоятельно привело в действие взрывное устройство — выдернул чеку из гранаты, — говорится в сообщении.
Взрыв произошел ночью 4 августа. Медики сообщили полицию о госпитализации молодого человека с тяжелыми телесными повреждениями. В результате взрыва он потерял правую руку и ногу — травматическую ампутацию. Сейчас молодой человек находится в реанимации областной детской больницы.
Полиция выясняет, как граната оказалась у подростка и устанавливает все обстоятельства происшествия.
По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст.128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Сквира в Киевской области мужчина после конфликта бросил гранату в людей. В результате взрыва гранаты, 21-летняя девушка, 27 и 51-летний местные жители госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.