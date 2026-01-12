Трагедия на Закарпатье: в центре реабилитации умер 7-летний мальчик

Больница / © pixabay.com

На Закарпатье правоохранители выясняют обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью. В рамках уголовного производства о подозрении сообщено врачу-педиатру учреждения и матери мальчика, действия которого ранее привели к изъятию ребенка из семьи.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что у мальчика были сложные нарушения здоровья и нуждался в строгом режиме питания.

«Медики отмечали жизненно необходимую безглютеновую и безлактозную диеты», — отмечают в прокуратуре.

Отмечается, что во время пребывания в заведении состояние ребенка критически ухудшилось. На момент смерти 4 декабря 2025 года вес 7-летнего мальчика составлял всего 11 килограммов. По данным правоохранителей, трагедию можно было предотвратить, если бы персонал заведения вовремя отреагировал на состояние пациента.

«Следствием установлено, что при резком ухудшении состояния здоровья врач центра не обеспечил своевременное обращение за надлежащей медицинской помощью», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Как сообщили в прокуратуре, прежде чем попасть в центр, ребенок страдал от ненадлежащего ухода на дому. Из-за того, что мать систематически игнорировала рекомендации врачей, социальные службы изъяли мальчика из семьи. В преддверии трагедии международные волонтеры даже начали процесс организации лечения ребенка за границей, однако мальчик умер до того, как его успели транспортировать.

Отмечается, что врачу-педиатру сообщили о подозрении по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Матери инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины). Следствие продолжается для установления всех лиц, чье бездействие могло стать роковым.

Напомним, в Винницкой области с голоду скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Ребенок не получал пищи не менее двух месяцев.

Также сообщалось, что мать 10-летнего мальчика, скончавшегося от голода в Винницкой области, не злоупотребляла алкоголем и не употребляла запрещенные вещества. Она имела инвалидность ІІІ группы и не умела ухаживать за своим сыном.