Трагедия на железной дороге: в Одессе у моста нашли тело мужчины

Трагедия на железной дороге: в Одессе у моста нашли тело мужчины

Мужчина получил смертельные травмы.

В Одессе случилась очередная трагедия на железнодорожном полотне. Мужчина попал под колеса поезда, когда пересекал железнодорожные пути.

Жуткое событие произошло сегодня, 21 января, возле Конюшиного моста. Кадры показали в Telegram-канале "Х. Одесса".

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Сообщается, что поезд насмерть сбил мужчину. В момент трагедии он переходил дорогу через железнодорожный путь.

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Напомним, в порту города Южного на 50-летнего сборщика поездов, который переводил стрелки на путях, наехал тепловоз. От полученных травм мужчина погиб.

А на железнодорожном переезде станции "Первенец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись локомотив и грузовой автомобиль MAN.

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