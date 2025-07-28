Трагедия на Житомирщине: из-за халатности врача во время родов погиб ребенок - подробности

Ребенка вытащили уже без признаков жизни.

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На Житомирщине врача Коростенской городской больницы подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти новорожденного ребенка во время родов. Следствие считает, что медик проявил халатность, не проведя своевременную диагностику и необходимые вмешательства.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Житомирской области.

По данным полиции и прокуратуры, трагедия произошла еще летом 2022 года. В больницу обратилась 31-летняя женщина на 40-й неделе беременности с жалобами на схваткообразные боли. Ее госпитализировали с диагнозом «ложные схватки», а на следующее утро зафиксировали преждевременный разрыв плодных оболочек. Несмотря на это, врачи выбрали выжидательную тактику ведения родов.

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В дальнейшем ведением родов занимался 54-летний акушер-гинеколог. Вечером женщина пожаловалась на боли внизу живота, однако врач не провел ни ультразвукового исследования, ни кардиотокографии. Кроме того, он назначил роженице наркотический анальгетик без достаточных на то оснований и отказался повторно ее осмотреть.

На следующее утро состояние женщины резко ухудшилось, но медик снова не принял необходимые меры. Только в 6:20 было обнаружено преждевременное отслоение плаценты и дистресс плода. Во время экстренного кесарева сечения ребенка извлекли уже без признаков жизни.

Смерть плода наступила от острой гипоксии с аспирацией околоплодных вод из-за позднего выявления осложнений. Эксперты пришли к выводу, что трагедии можно было избежать, если бы врач надлежащим образом выполнял свои обязанности.

Следователи сообщили медику о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит до 2 лет лишения или ограничения свободы, а также запрет заниматься медицинской практикой. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесском роддоме №5 умер младенец. Мать ребенка обвинила медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. По ее данным, «врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений».