ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
604
Время на прочтение
1 мин

Трагедия на Житомирщине: мужчина зарезал жену и дочь

Злоумышленник также ранил соседку и домашних животных.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Житомирской области 43-летний житель Радомышльской громады совершил жестокое убийство своих родных.

О случившемся сообщили в прокуратуре.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения кухонным ножом нанес резаную рану шеи своей жене. Далее неустановленным колото-режущим предметом нанес не менее 30 ударов своей малолетней дочери. Обе погибли на месте. После этого находясь на улице, он ранил соседку, которая пыталась урегулировать ссору, а также двух кошек и собаку», — уточнили детали в ведомстве.

Обвиняемый находился в состоянии временного расстройства психической деятельности в форме алкогольного делирия, не мог отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. В связи с этим прокурором направлено ходатайство о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера в виде помещения в лечебное учреждение с целью предотвращения совершения им общественно-опасных деяний.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Житомирской областной прокуратуры дело направлено в суд.

Напомним, в Кривом Роге во дворе одного из многоэтажных домов обнаружили мертвую женщину, на теле которой были ножевые ранения. Подозреваемый в убийстве 21-летний местный житель задержан, он находится под стражей.

Дата публикации
Количество просмотров
604
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie