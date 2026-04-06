Трагедия на Житомирщине: мужчина зарезал жену и дочь

В Житомирской области 43-летний житель Радомышльской громады совершил жестокое убийство своих родных.

О случившемся сообщили в прокуратуре.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения кухонным ножом нанес резаную рану шеи своей жене. Далее неустановленным колото-режущим предметом нанес не менее 30 ударов своей малолетней дочери. Обе погибли на месте. После этого находясь на улице, он ранил соседку, которая пыталась урегулировать ссору, а также двух кошек и собаку», — уточнили детали в ведомстве.

Обвиняемый находился в состоянии временного расстройства психической деятельности в форме алкогольного делирия, не мог отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. В связи с этим прокурором направлено ходатайство о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера в виде помещения в лечебное учреждение с целью предотвращения совершения им общественно-опасных деяний.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Житомирской областной прокуратуры дело направлено в суд.

