Трагедия на Житомирщине: ребенок выпал из машины прямо под колеса другого автомобиля

На 77 километре автодороги "Киев-Чоп", близи села Иосифовки Брусиловской громады, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"Предварительно, во время движения в автомобиле "Fiat" 3-летний мальчик, играя, самостоятельно открыл заднюю дверцу автомобиля и выпал на проезжую часть. Там на ребенка наехал неустановленное транспортное средство и покинуло место происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

В результате полученных травм мальчик погиб на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП устанавливаются следователями отдела полиции.

Напомним, во Львовской области в селе Бышков в результате аварии погибла пятилетняя девочка.

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