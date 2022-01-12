Трагедия случилась из-за шалости: подробности гибели 13-летнего парня на Волыни

Обстоятельства трагедии устанавливаются.
В с. Заречье Волынской области в реке Луга нашли мертвым 13-летнего местного жителя. Парень погиб из-за того, что играл на льду.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
Тело мальчика в водоеме было обнаружено 12 января в 13:00. По данным полиции, подросток вместе с друзьями играл на льду. Внезапно он провалился. Спасти мальчика не удалось. В полиции открыли производство по ст. 115 с примечанием "несчастный случай".
В ГСЧС в Волынской области добавили, что тело мальчика они достали из водоема в 13:33.
"Трагедия случилась из-за шалости на льду", — сообщили в ГСЧС.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним:
- Вблизи с. Заречье Волынской области в реке Луга в среду, 12 января, нашли тело ребенка в возрасте 12-14 лет.
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