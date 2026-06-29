Трагедия Су-24М в Хмельницкой области: что установили после допросов и экспертиз

Трагедия Су-24М в Хмельницкой области

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Государственное бюро расследований продолжает расследовать трагедию с падением Су-24М в Хмельницкой области. Были допрошены свидетели и получены выводы ДНК-экспертизы. Также в ГБР опровергли слухи о катапультировании пилота.

Об этом сообщили в ГБР.

Первые подробности расследования падения Су-24М

Государственное бюро расследований продолжает выяснять обстоятельства трагической гибели двух военнослужащих в авиакатастрофе, произошедшей в Хмельницкой области 16 июня 2026 года.

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Следователи отметили всесторонний и беспристрастный подход к делу, который базируется только на официальных доказательствах.

По данным следователей, в день аварии самолет совершал уже второй вылет. Технический персонал воинской части не обнаружил каких-либо неисправностей или замечаний к состоянию судна ни перед первым, ни перед повторным поднятием в воздух. Вся служебная документация была оформлена согласно установленным требованиям.

В ГБР подтвердили, что экипаж выполнял боевое задание, детали которого уже переданы следствию, но из соображений национальной безопасности эта информация не разглашается. В то же время правоохранители официально опровергли слухи, распространявшиеся в Сети сразу после трагедии:

«Отдельно следствие опровергает распространяемую в Сети информацию о якобы катапультировании одного из пилотов. Эти сведения не соответствуют действительности».

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Правоохранители провели десятки допросов и пообщались с коллегами, командованием и членами семей погибших. Очевидцы показали, что перед полетом оба пилота прошли обязательный медосмотр, не жаловались на здоровье и были в хорошем настроении.

Коллеги охарактеризовали пилотов как профессионалов. Семейных проблем, которые могли бы повлиять на инцидент, у мужчин не было.

Результаты молекулярно-генетической экспертизы окончательно подтвердили личности погибших военнослужащих по ДНК.

Параллельно командование Воздушных сил ВСУ проводит собственное расследование. После его завершения будет назначена независимая авиационно-техническая экспертиза.

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В ГБР выразили искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия).

Что известно о катастрофе Су-24М

Напомним, вечером 16 июня в Шепетовском районе Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, выполнявший полет согласно боевому распоряжению.

В результате авиакатастрофы погибли оба члена экипажа — пилоты в возрасте 23 и 55 лет, один из которых ушел на фронт добровольцем в первый день полномасштабного вторжения, а другой стал военным в 2019 году.

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Офис генпрокурора и ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия по установлению обстоятельств трагедии и технического состояния самолета.

Правоохранители уже изъяли «черный ящик» для расшифровки, а также бортовой журнал, документацию по медосмотру экипажа и другие разрешения на полеты.

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