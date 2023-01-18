Трагедия в Броварах и попытка наступления россиян на Донбассе: Зеленский записал очередное обращение к украинцам

Зеленский подчеркнул, что руководство, погибшее в Броварах, — "это не те люди, которых можно легко заменить".

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что спасательная операция в Броварах продолжалась около 9 часов. Глава государства назвал гибель руководства МВД "большой потерей для государства".

Об этом он сказал в традиционном видеообращении 18 января.

По его словам, в результате падения вертолета погибли 14 человек, среди них – один ребенок. 25 человек были ранены, в том числе 11 детей. Зеленский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"К тушению пожара, поиску и спасению раненых, в первоочередные следственные действия были привлечены сотни людей. Наши спасатели, сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники СБУ.

Я благодарю всех, кто сегодня был вовлечен в эту спасательную операцию. Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Руслана, Елена, Тамара, Екатерина и все работницы садика — я благодарю вас! Спасибо за четкие действия, за выводы детей. Спасибо также обычным жителям и жительницам Броваров, в частности госпоже Диане, госпоже Надежде и другим, которые помогали и детям, и раненым. Спасибо Глебу, Андрею – ребятам, которые тоже не растерялись и помогали", — выразил благодарность Зеленский.

Украинский лидер отметил, что СБУ начато уголовное производство по факту авиакатастрофы. Он поручил руководителю Службы безопасности Украины во взаимодействии со всеми уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы.

"Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить.Действительно большая потеря для государства.Мои соболезнования родным.Временное руководство министерством будет осуществлять глава Национальной полиции Украины.Также были распределены обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте нашей оборонной операции и обеспечения безопасности государства.Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется", — заверил он, добавив, что как только будут установлены четкие факты причин катастрофы, эту информацию немедленно предоставят.

По ситуации на фронте, Зеленский сообщил о попытках российской армии наступать на Донбассе.

"Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов. Спасибо всем нашим бойцам, которые держат позиции! Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Благодарю также подразделения ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", — сказал политик.

Зеленский также проинформировал о намерениях Канады выделить мощный пакет оборонной помощи для Украины. В списке, в частности, будут бронемашины.

"Это очень вовремя и весомо. Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", — подчеркнул он.

Напомним, в среду утром, 18 января, в Броварах под Киевом рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок. В частности, погибло руководство МВД: министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Они летели в Харьков

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