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Трагедия в Броварах: стали известны имена всех погибших в вертолете (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
22к
Время на прочтение
1 мин
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Трагедия в Броварах: стали известны имена всех погибших в вертолете (фото)

Фото: pixabay.com

В вертолете было девять человек, все они погибли на месте.

В вертолете, который разбился в Броварах на Киевщине, находились девять человек. Кроме руководства МВД погибли помощница министра, руководитель охраны и экипаж ГСЧС.

ТСН.ua стали известны имена всех погибших.

Члены экипажа вертолета ГСЧС: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов.

Министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель Министра Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф МВД Николай Анацкий.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии в Броварах 18 января.

Погибла Татьяна Шутяк/Фото: tetiana_shutiak в Instagram / ©
Погибла Татьяна Шутяк/Фото: tetiana_shutiak в Instagram
Погибший Николай Анацкий/Фото: Nikolay Anatskyi в Facebook / ©
Погибший Николай Анацкий/Фото: Nikolay Anatskyi в Facebook
Погибший Михаил Павлушко/Фото: МВД / ©
Погибший Михаил Павлушко/Фото: МВД
Погибший Денис Монастырский/ Фото: пресс-служба МВС / ©
Погибший Денис Монастырский/ Фото: пресс-служба МВС
Погибший Евгений Енин / Фото: facebook.com/eugene.enin / ©
Погибший Евгений Енин / Фото: facebook.com/eugene.enin
Погибший Юрий Лубкович / Фото: МВС / ©
Погибший Юрий Лубкович / Фото: МВС

Число жертв возросло до 18 человек, среди них – трое детей: падение вертолета в Броварах

Число жертв возросло до 18 человек, среди них – трое детей: падение вертолета в Броварах

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Дата публикации
Просмотры
22к
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