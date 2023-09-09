Трагедия в Черкассах: ребенок выпал из окна и разбился насмерть

В Черкассах погиб ребенок, выпавший из окна бегатоэтажки. Мать девочки в это отвлеклась домашними делами.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

По предварительным данным, девочка самостоятельно пододвинула стул, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала нагрузки и ребенок выпал с десятого этажа многоквартирного дома.

Прибывшие на месте трагедии медики пытались реанимировать ребенка, но к сожалению, он умер.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 п.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство малолетнего ребенка, с примечанием "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Одессе маленькая девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

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