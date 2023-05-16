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Трагедия в Черкасской области: во время отдыха погиб 13-летний мальчик

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1823
Время на прочтение
1 мин
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Трагедия в Черкасской области: во время отдыха погиб 13-летний мальчик

Мальчик отдыхал на реке и погиб. / Фото: pixabay.com

Мальчик месяц не дожил до своего дня рождения.

В Черкасской области во время отдыха с друзьями трагически погиб 13-летний мальчик. Ребенок отдыхал на местном водоеме и утонул.

Об этом сообщает Спасательная станция Смелы.

Трагедия произошла в селе Поминик в понедельник, 15 мая. На местном водоеме отдыхала компания подростков, дети купались в реке. 13-летний парень отплыл, после чего исчез из виду других детей. На место происшествия вызвали спасателей.

Во вторник, 16 мая, водолазы обнаружили тело парня. Оно был на глубине 5 метров. Погибший был местным жителем. Мальчика звали Вячеслав. Он 12 июня должен был отмечать свое 14-летие.

Напомним, в Киевской области мужчина спас собаку, но сам провалился под лед и утонул.

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Дата публикации
Просмотры
1823
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