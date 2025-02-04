Трагедия в Чернигове: в больнице по неизвестным причинам умер ребенок

В Чернигове в областной детской больнице после диагностированной лакунарной ангины скончалась 11-летняя Екатерина Харько из Хмельника.

Об этом пишет Общественное.

Отец ребенка Владимир Харько сообщил, что дочь жаловалась на сильную боль в горле и высокую температуру, после чего ее госпитализировали.

Екатерина была доставлена в больницу 1 февраля бригадой скорой помощи, где ей назначили лечение. Однако уже на следующее утро ее состояние резко ухудшилось. По словам генерального директора больницы Татьяны Лебедевой, реанимационные мероприятия не дали результата, и ребенок умер.

Родные Екатерины подвергают сомнению действия врачей. Ее сестра Татьяна отмечает, что ребенок не мог умереть от ангины. Отец девочки рассказал, что узнал о смерти дочери утром, когда приехал ее навестить. По его словам, он пытался звонить в больницу, но никто не отвечал.

Родные предполагают, что причиной трагедии могла стать реакция на назначенный антибиотик. Тетя Екатерины Ольга Чайка выразила возмущение тем, что врачи не контролировали состояние ребенка после введения препарата. Больница проводит служебное расследование, а полиция открыла уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработниками, что повлекло тяжкие последствия. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Ровно на 17-летнюю девушку напали два питбуля, когда она возвращалась домой. Чем закончилась история, читайте дальше.

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