Трагедия в Днепре: появились новые подробности о состоянии ребенка, упавшего в парке Шевченко

24 августа в парке Шевченко в Днепре 9-летняя девочка получила серьезные травмы после того, как на нее упал большой стул из фотозоны возле Летнего театра. Ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой в состоянии комы забрала скорая помощь.

Об этом рассказал врач Сергей, передает " Информатор «.

Медики сразу прооперировали пострадавшую. По словам врача Сергея, состояние было критическое.

«Ребенок поступил в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой. Она находилась в коме, мы провели оперативное вмешательство», — рассказал он.

Уже 28 августа у девочки появилась положительная динамика. Она вышла из комы и принялась реагировать на близких.

«Сознание еще не полностью ясно, но ребенок уже узнал отца. Это важный шаг к восстановлению», — отметил врач.

Сейчас угрозы жизни ребенка нет, однако состояние остается тяжелым. Девочка все еще в реанимации.

«Никаких дополнительных сделок не планируется. В отделении интенсивной терапии она может провести около недели, дальше будет реабилитация как минимум две недели», — добавил Сергей.

Врачи оценивают шансы на полное выздоровление как достаточно благоприятные. Главная задача теперь — вернуть ребенка к нормальной жизни после травмы.

Напомним, на девочку упала артинсталляция в виде большого барного стула. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда ребенок ухватился за конструкцию и упал вместе с ним.

Отец пострадавшей заявлял, что инсталляция не была закреплена надлежащим образом, и планировал обратиться к правоохранителям. Полиция и прокуратура возбудили уголовное производство по фактам служебной халатности и нарушения правил безопасности детей. Следственные действия еще продолжаются.