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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Трагедия в Днепре: в квартире сдетонировала граната, есть погибший

Правоохранители выясняют источник происхождения боеприпаса и все обстоятельства инцидента.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Граната

Граната / © Википедия

Утром 19 июля в Чечелевском районе Днепра в одной из квартир произошел мощный взрыв. Как выяснилось, в помещении сдетонировала граната, которая была в руках одного из мужчин.

Об этом пишет полиция региона.

В результате происшествия пострадали три человека, один из них — 46-летний мужчина — впоследствии скончался в больнице.

Взрыв прогремел около пяти часов утра. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники, начавшие устанавливать обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, в момент взрыва в комнате находились три человека. Граната сдетонировала в руках одного из них, нанеся многочисленные травмы всем присутствующим.

К сожалению, один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, двое других получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в Днепре сегодня, 19 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля скорой помощи во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Другой медработник и водитель получили телесные повреждения.

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