Трагедия в Доброполье: на неизвестном взрывоопасном предмете взорвались двое юношей

В Донецкой области двое детей взорвались на неизвестном взрывоопасном предмете. Событие произошло в окрестностях города Доброполье Покровского района.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

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В ГСЧС добавили, что предварительно, во время прогулки двое мальчиков 2013 г.р. взорвались на неизвестном взрывоопасном предмете.

"У детей есть ранения ног, ребята в среднем и тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также отметили правила безопасности обращения со взрывоопасными предметами.

Напомним, сейчас Покровское направление – одно из самых активных по количеству боеприкосновений. В Покровске, куда россияне не добрались, относительно спокойная ситуация.

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