Трагедия в Доброполье: на неизвестном взрывоопасном предмете взорвались двое юношей

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками национальной полиции.
В Донецкой области двое детей взорвались на неизвестном взрывоопасном предмете. Событие произошло в окрестностях города Доброполье Покровского района.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
В ГСЧС добавили, что предварительно, во время прогулки двое мальчиков 2013 г.р. взорвались на неизвестном взрывоопасном предмете.
"У детей есть ранения ног, ребята в среднем и тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
В ГСЧС также отметили правила безопасности обращения со взрывоопасными предметами.
Напомним, сейчас Покровское направление – одно из самых активных по количеству боеприкосновений. В Покровске, куда россияне не добрались, относительно спокойная ситуация.
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