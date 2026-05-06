Украина
5184
2 мин

Трагедия в двух городах после атак РФ: много погибших и десятки раненых — количество жертв растет

После ударов по Днепру и Запорожью растет количество погибших и пострадавших. Состояние некоторых тяжелое.

Елена Капник
Удар по Запорожью 5 мая.

Дополнено новыми материалами

Накануне вечером, 5 мая, армия агрессорки России ударила по Запорожью и по Днепру. В областных центрах погибли гражданские жители, десятки человек получили травмы. Впрочем, количество жертв растет дальше.

Об этом сообщили местные власти, пишет ТСН.ua.

Накануне вечером в Запорожье россияне атаковали КАБами несколько предприятий и гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, СТО и автомойку и магазин. В Днепре враг атаковал предприятие.

Жертвы в Запорожье

В Запорожье в результате российского удара погибли 12 человек. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что по состоянию на утро до 43 выросло количество пострадавших в возрасте от 20 до 66 лет.

В больницах остается 18 раненых госпитализированы. Состояние четырех травмированных медики оценивают как тяжелое. В то же время 14 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Жертвы в Днепре

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа утром уточнил, что в Днепре погибли четыре человека, а 19 — получили ранения.

Известно, что 13 человек госпитализировали в медучреждения. Они находятся в состоянии средней тяжести. Впрочем, состояние четырех мужчин 23, 33, 44 и 52 лет тяжелое.

Напомним, этой ночью Россия сорвала режим тишины. Взрывы раздались в Запорожье, Днепре, Харькове и Херсоне. Оккупанты запустили по областным центрам КАБы и беспилотники.

После ночных обстрелов советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что РФ сорвала режим тишины, который объявила Украина с начала суток 6 мая. По его словам, «перемирие» к 9 мая фактически сорвано.

