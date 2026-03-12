Трагедия в Харькове: под лед провалились шестеро детей, есть погибшие

В Харькове на водоеме провалились шестеро детей 12 марта / © ГСЧС Украины

В Харькове на водоеме в Шевченковском районе под лед провалилась группа из шести детей. Четырех из них удалось спасти. Однако погибли два парня 10 и 17 лет.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как сообщили спасатели, первым на помощь детям пришел местный житель, сумевший вытащить из холодной воды четырех пострадавших. К сожалению, еще двоих подростков спасти не удалось. Тела погибших ребят позже подняли на берег водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На месте трагедии работали психологи ГСЧС, оказывавшие экстренную психологическую помощь и поддержку родителям погибших детей. В связи с трагедией спасатели еще раз обратились к взрослым с призывом не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. В ГСЧС отмечают, что в период неустойчивой весенней погоды лед чрезвычайно тонкий и опасный для пребывания.

Специалисты призывают родителей провести разъяснительные беседы с детьми по поводу рисков выхода на лед, поскольку при таких температурных условиях даже несколько шагов от берега могут привести к летальным исходам.

