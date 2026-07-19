Трагедия в Харькове: трехлетний ребенок погиб, хотя мать была рядом (фото)

Падение ребенка в Харькове

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В Харькове трехлетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа, несмотря на то, что в момент трагедии дома находилась его мать. По факту смерти ребенка полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 19 июля, около 16:25 в Салтовском районе Харькова. В это время в правоохранительные органы поступило сообщение о падении малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома.

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По данным полиции, трехлетний мальчик скончался от полученных травм.

Правоохранители установили, что на момент трагедии в квартире находились 29-летняя мать ребенка и его старший 7-летний брат.

«По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического случая», — сообщили в полиции.

В полиции Харьковской области также призвали родителей не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время.

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«Открытые окна и балконы представляют смертельную опасность для детей. Не полагайтесь на москитные сетки — они не выдержат веса ребенка. Позаботьтесь об установке специальных блокираторов или ограничителей открывания окон и не размещайте рядом с ними мебель, которая может помочь ребенку самостоятельно добраться до подоконника», — подчеркнули правоохранители.

Напомним, в Черновицкой области завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал после того, как ночью 17 июля вышел из дома и не вернулся. Тело ребенка без признаков жизни обнаружили спасатели во время обследования прибрежной линии.

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