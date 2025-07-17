Трагедия в Харькове: в гидропарке утонул мальчик, пока мать отдыхала в компании

В Харькове утонул ребенок

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В Харькове во время отдыха в гидропарке утонул 8-летний мальчик. Ребенок остался без присмотра матери.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Полицейские установили, что 34-летняя женщина отдыхала на водоеме вместе с сыном и двумя знакомыми. Компания совместно каталась на водной горке, после чего решила сменить место отдыха, оставив самого мальчика.

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«Вскоре мать заметила, что ребенок исчез из виду. На берегу была обнаружена только надувная подушка, с которой он плавал. Поиски продолжались всю ночь. Только утром водолазы ГСЧС обнаружили в водоеме тело мальчика без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователям возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай».

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, 12-летняя девочка утонула в Петренковском водохранилище Харькова. Трагедия произошла на глазах отдыхающих.

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