Трагедия в Харьковской области: 10-летний мальчик погиб от взрыва неизвестного предмета

Событие произошло в поселке Коротич Харьковского района.
В Харьковской области произошла трагедия: погиб 10-летний мальчик от взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в одном из частных домов.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
ЧП произошло это в поселке Коротич Харьковского района.
На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства.
Напоминаем о правилах минной безопасности:
- Не трогайте подозрительные предметы!
- Отметьте место находки и отойдите на безопасное расстояние.
- Немедленно звоните по телефону на "101" или "102".
Напомним, что в Изюме установили личность пятого погибшего после ракетного удара.
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