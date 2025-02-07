Трагедия в Харьковской области: 10-летний мальчик погиб от взрыва неизвестного предмета

В Харьковской области произошла трагедия: погиб 10-летний мальчик от взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в одном из частных домов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

ЧП произошло это в поселке Коротич Харьковского района.

На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства.

Напоминаем о правилах минной безопасности:

Не трогайте подозрительные предметы!

Отметьте место находки и отойдите на безопасное расстояние.

Немедленно звоните по телефону на "101" или "102".

Напомним, что в Изюме установили личность пятого погибшего после ракетного удара.

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