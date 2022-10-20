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Трагедия в Хмельницкой области: четверо детей сгорели в доме, пока родителей не было дома

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Трагедия в Хмельницкой области: четверо детей сгорели в доме, пока родителей не было дома

Фото: pixabay.com

Супруги из Хмельницкой области получили по шесть и пять лет заключения за смерть четырех детей в пожаре.

В с. Медисовка Теофипольского территориального общества женщина оставила дома четырех маленьких детей, растопила печь и пошла за продуктами. За время ее отсутствия из-за неисправности печки начался пожар.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Дети не смогли выбраться из горящего помещения и умерли от острого отравления угарным газом.

Как установило следствие, причиной возгорания стала неисправность печного отопления. Отец сам встроил в печку металлическую решетку, что и привело к фактическому доступу пламени в жилую комнату.

Суд признал супругов виновными в нарушении ч.2 ст. 270 УК (нарушение требований пожарной безопасности) и ст. 166 УК (злостное неисполнение обязанностей по уходу за детьми).

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Суд назначил 25-летней матери шесть лет лишения свободы, 28-летний отец проведет за решеткой пять лет.

Напомним, в Житомирской области 38-летняя женщина самостоятельно родила мальчика и нанесла ему не менее шести ударов тупым предметом по голове, после чего бросила в колодец на территории заброшенного дома.

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