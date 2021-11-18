Трагедия в Хмельницкой области: во время пожара в доме погибли 4 маленьких ребенка

Погибшим детям от 1 до 6 лет.
В с. Медисовка Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей в возрасте от 1 до 6 лет. Трагедия произошла в среду вечером, 17 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Вчерашний выезд на ликвидацию пожара в Хмельницкой области для спасателей был особенно трагичным. Несмотря на то, что возгорание жилого дома в с. Медисовка, Теофипольской ТГ, Хмельницкого района, потушили хозяева дома еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения, пожар все же забрал самое ценное — жизнь четырех детей младше шести лет", — говорится в сообщении.
Огонь также уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 м2. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 5 чрезвычайников.
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