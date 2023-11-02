Трагедия на Хмельнитчине: в отстойнике обнаружили тело ребенка

Мальчика разыскивали два дня.
В селе Куриловка Волочисской громады на Хмельнитчине обнаружили мертвым второклассника. Тело ребенка находилось в отстойнике.
О смерти мальчика сообщили на странице Куриловской гимназии, где учился ребенок.
"Преждевременно оборвалась жизнь ученика второго класса Куриловской гимназии Никиты... Невозможно подобрать слова", — говорилось в сообщении.
В комментарии "Суспільне" глава сектора коммуникации полиции Хмельницкой области Инна Глега сообщила, что мальчик исчез 29 октября. В тот же день в полицию обратилась мама и рассказала, что ее сын гулял в центре села Куриловка и не вернулся домой. Мальчика искали в течение двух дней.
31 октября его тело обнаружили в отстойной яме на глубине восемь метров, сообщил представитель ГСЧС Хмельнитчины Виталий Гречанюк. Для того чтобы достать мальчика, нужно было спускать отстойник.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ с примечанием "несчастный случай".
Напомним, во Львовской области в селе Бышков в результате аварии погибла пятилетняя девочка.
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