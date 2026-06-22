Трагедия в Хмельницкой области: парень умер после укуса насекомого

Насекомое / © Associated Press

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В Грицевском карьере на Хмельнитчине парень умер после укуса насекомого. Вероятно, у него случился анафилактический шок.

Об этом сообщают «Реальные новости».

В Грицевском карьере произошел смертельный случай: парень скончался после укуса насекомого. Медики долго пытались его спасти, однако он скончался на месте происшествия.

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По предварительной информации, причиной трагедии мог стать укус дикой пчелы. У потерпевшего развилась сильная аллергическая реакция, повлекшая анафилактический шок.

Состояние парня стремительно ухудшилось, и, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Раньше говорилось, что снять зуд после укуса комара можно за секунды — врач советует не расчесывать место укуса, а просто легонько потереть кожу двумя пальцами. Такое простое движение быстро уменьшает неприятные ощущения — легкое трение помогает «перекрыть» сигнал зуда и не дает ему усиливаться. Важно не травмировать кожу — расчесывание только усугубляет раздражение, тогда как мягкое воздействие позволяет избежать воспаления и дискомфорта.

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