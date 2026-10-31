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- Украина
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Трагедия в Хмельницкой области: тела троих детей обнаружили в автомобиле в реке
На Хмельнитчине погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Их тела нашли в автомобиле «ВАЗ 21099», обнаруженном в водоеме вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района.
В селе Гуменцы Каменец-Подольского района правоохранители обнаружили автомобиль в реке. Все трое находившихся в салоне подростков погибли.
О случае сообщили в полиции.
В полицию обратился местный житель с сообщением об исчезновении 13-летней дочери, которая накануне вечером ушла на день рождения к другу, но так и не вернулась. Мужчина также сообщил, что вместе с девочкой исчезли еще двое парней в возрасте 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.
Правоохранители установили, что дети незадолго до исчезновения передвигались на автомобиле «ВАЗ 21099». Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела троих пропавших детей.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Продолжается расследование.
Ранее сообщалось, что в Бурштыне на дороге столкнулись две машины. В результате ДТП погибли супруги.