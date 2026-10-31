Трагедия в Хмельницкой области: тела троих детей обнаружили в автомобиле в реке

Трое детей погибли в ДТП в Хмельницкой области

Реклама

В селе Гуменцы Каменец-Подольского района правоохранители обнаружили автомобиль в реке. Все трое находившихся в салоне подростков погибли.

О случае сообщили в полиции.

Реклама

В полицию обратился местный житель с сообщением об исчезновении 13-летней дочери, которая накануне вечером ушла на день рождения к другу, но так и не вернулась. Мужчина также сообщил, что вместе с девочкой исчезли еще двое парней в возрасте 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

Реклама

Трое детей погибли в ДТП в Хмельницкой области

Правоохранители установили, что дети незадолго до исчезновения передвигались на автомобиле «ВАЗ 21099». Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела троих пропавших детей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в Бурштыне на дороге столкнулись две машины. В результате ДТП погибли супруги.

Новости партнеров