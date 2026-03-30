Трагедия в Хмельницкой области: в ДТП погибла молодая мать, двое детей оказались в реанимации

Смертельное ДТП в Хмельницкой области / © Национальная полиция Хмельницкой области

Возле села Давыдковцы на Хмельнитчине произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и малолитражки. 28-летняя женщина погибла на месте, а ее детей 1 и 6 лет спасают медики. Виновник смертельной аварии уже задержан полицией.

Об этом сообщает ГУНП в Хмельницкой области в Facebook.

Детали ночной аварии

Трагедия произошла в воскресенье, 29 марта, около 20.35. По данным следствия, 39-летний житель Кропивницкого, управляя кроссовером Mazda CX-5, столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 28-летняя местная жительница.

Удар был такой силы, что водитель Daewoo Matiz получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков.

Состояние пострадавших детей

Наибольший удар пришелся на пассажиров малолитражки — двух маленьких детей погибшей: годовалый младенец и 6-летний ребенок получили тяжелые травмы. В настоящее время дети находятся в реанимационном отделении Хмельницкой городской детской больницы.

Также помощь понадобилась 26-летней пассажирке Mazda CX-5, однако ее травмы оказались легкими и госпитализация не понадобилась.

Как накажут виновника ДТП

Полицейские задержали водителя Mazda CX-5 на месте происшествия (порядка ст. 208 УПК Украины). Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

«Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения», — отмечают в полиции.

Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

