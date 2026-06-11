ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
399
Время на прочтение
1 мин

Трагедия в Хмельницкой области: в пруду утонули бабушка с внучкой

Спасатели достали тело женщины, а затем — ребенка. Как именно произошла трагедия, пока неизвестно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
В пруду утонули два человека

В пруду утонули два человека

В селе Ямполь Шепетовского района во время отдыха на местном пруду утонули два человека — бабушка и ее внучка.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.

«По прибытии на место спасатели обнаружили на берегу водоема тело женщины 1962 года рождения. Его из воды извлекли местные жители до приезда ГСЧС», — говорится в сообщении.

Для поиска ребенка спасатели обследовали водоем с помощью лодки. В ходе поисковых работ они обнаружили тело девочки 2014 года рождения.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве в Днепре обнаружили тела двух мужчин. Страшную находку заметили на берегу столичного Гидропарка. В Сети сообщают, что погибшие — иностранцы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
399
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie