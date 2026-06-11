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Трагедия в Хмельницкой области: в пруду утонули бабушка с внучкой
Спасатели достали тело женщины, а затем — ребенка. Как именно произошла трагедия, пока неизвестно.
В селе Ямполь Шепетовского района во время отдыха на местном пруду утонули два человека — бабушка и ее внучка.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.
«По прибытии на место спасатели обнаружили на берегу водоема тело женщины 1962 года рождения. Его из воды извлекли местные жители до приезда ГСЧС», — говорится в сообщении.
Для поиска ребенка спасатели обследовали водоем с помощью лодки. В ходе поисковых работ они обнаружили тело девочки 2014 года рождения.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве в Днепре обнаружили тела двух мужчин. Страшную находку заметили на берегу столичного Гидропарка. В Сети сообщают, что погибшие — иностранцы.