Трагедия в Хмельницкой области: в пруду утонули бабушка с внучкой

В пруду утонули два человека

Реклама

В селе Ямполь Шепетовского района во время отдыха на местном пруду утонули два человека — бабушка и ее внучка.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.

«По прибытии на место спасатели обнаружили на берегу водоема тело женщины 1962 года рождения. Его из воды извлекли местные жители до приезда ГСЧС», — говорится в сообщении.

Реклама

Для поиска ребенка спасатели обследовали водоем с помощью лодки. В ходе поисковых работ они обнаружили тело девочки 2014 года рождения.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве в Днепре обнаружили тела двух мужчин. Страшную находку заметили на берегу столичного Гидропарка. В Сети сообщают, что погибшие — иностранцы.

Новости партнеров