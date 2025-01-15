Трагедия в Ивано-Франковске: 12-летний мальчик скончался из-за вируса

В Ивано-Франковске в областной детской больнице скончался 12-летний мальчик, вероятно, из-за осложнений от метапневмовируса.

Об этом сообщило издание "Блиц-Инфо" со ссылкой на собственные источники.

Директор областной детской больницы Тарас Мельник в разговоре с журналисткой подтвердил, что смертельный случай действительно был минувшей ночью.

"Мальчик был у нас за несколько часов перед смертью. Точные причины смерти установит судмедэкспертиза. Там, скорее всего, вирус какой-то был, но на фоне серьезного системного заболевания — дерматомиозита. Это серьезная болезнь, которая мало излечивается", — отметил он.

Главный государственный санитарный врач Прикарпатья, Руслан Савчук, отметил, что пока нет подтверждения лабораторных исследований о циркуляции метапневмовируса в области. Все вопросы, касающиеся причины смерти, будут окончательно решены после результатов судмедэкспертизы.

Напомним, 14 января, во время отдыха в горнолыжном комплексе в селе Пилипец в Закарпатье, 12-летний парень получил травму ноги.

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