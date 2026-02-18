Трагедия в Ивано-Франковске: с 12 этажа выпала молодая женщина

Полиция / Иллюстративный фото / © Национальная полиция Украины

В Прикарпатье устанавливают обстоятельства гибели 25-летней жительницы Ивано-Франковска. Трагический случай произошел вечером 17 февраля.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Женщина выпала из окна — что известно о трагедии

Около 22:30 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки с двенадцатого этажа выпала женщина. На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Погибшей оказалась местная жительница 2000 года рождения.

Тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить окончательную причину смерти.

«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства и устанавливают возможные обстоятельства, предшествовавшие трагедии», — говорится в сообщении.

Откройте производство по примечанию «самоубийство».

Ранее мы писали о том, что в Киеве с 18 этажа выпала молодая женщина. По данным полицейских, погибшая жила в этом доме — ей было 34 года. Обстоятельства и мотивы содеянного устанавливались.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, изъяли доказательства и выясняют, что могло предшествовать трагедии.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство». В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.