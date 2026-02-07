Трагедия в Киевской области: во время ликвидации последствий атаки России погиб спасатель

Михаил Проценко

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям понесли болезненные потери из-за российской агрессии. Во время ликвидации последствий вражеского удара в Яготине Киевской области погиб работник ГСЧС.

Об этом сообщил глава службы Андрей Даник.

Трагедия произошла во время тушения масштабного пожара складских зданий, возникшего в результате обстрела. Спасатели работали в сложнейших условиях. В какой-то момент произошел внезапный обвал строительных конструкций.

Жертвой инцидента стал пожарный-спасатель 22-й Государственной пожарно-спасательной части (ГПРЧ) ГУ ГСЧС в Киевской области, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Михаил Проценко. Ему было всего 30 лет.

«Наш собрат, человек чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и два маленьких сына», — отметил Даник.

Кроме погибшего, при исполнении служебных обязанностей пострадал еще один сотрудник ГСЧС. Ранения получил командир отделения той же 22-й ДПРЧ, мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Хоботня.

49-летний спасатель был госпитализирован. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Коллеги и руководство службы желают ему скорейшего выздоровления.

Глава ГСЧС подчеркнул, что украинские спасатели ежедневно работают на грани человеческих возможностей, рискуя жизнью ради спасения других.

«Эта война безжалостно уносит лучших — тех, кто без оружия в руках, но с огромной отвагой становится на защиту жизни людей. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Это невосполнимая потеря для всей нашей службы и страны. Мы никогда не забудем подвиг наших Героев», — подытожил Даник.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. Главной целью ударов стала энергетика — враг бил по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети.

Основными направлениями удара стали западные и центральные области — в частности, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая.

Воздушные силы зафиксировали 447 средств воздушного приступа. Среди них две ракеты «Циркон», запущенные из временно оккупированного Крыма, 21 крылатая ракета Х-101 из района Каспийского моря и 16 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Кроме этого, враг использовал 408 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других.