Трагедия в киевской школе: в Раде обсуждают установку пропускных рамок

После резонансного инцидента с нападением в киевской школе, в Верховной Раде призывают установить пропускные рамки в учебных заведениях.

Об этом заявил ноловая комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем Telegram.

«Хотя я достаточно скептически отношусь к установлению пропускных рамок в учебных заведениях, потому что это психологически и логистически создает, по меньшей мере, большие неудобства ученикам, но, возможно, это будет способствовать повышению безопасности», — заявил нардеп.

Он напомнил, что в некоторых школах уже идет пилотный проект программы постоянного нахождения офицеров безопасности. По его словам, пока проект кажется «действенным», поэтому следует его расширять и делать системным.

«Учебное заведение — это пространство для развития и место, где каждый участник образовательного процесса должен чувствовать себя в безопасности. И никак иначе», — подчеркнул депутат.

Напомним, в одной из школ Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.

Полиция открыла дело по статье о покушении на убийство и обнаружила в телефоне подростка подозрительные контакты.

Впоследствии стало известно, что учительница находится в тяжелом состоянии.