Трагедия в Кировоградской области: собаки, которых подобрали на дороге, насмерть загрызли ребенка

В селе Лозоватка Кировоградской области две собаки загрызли насмерть 11-летнего мальчика.

Об этом пишет "Суспільне".

Родители находились на похоронах односельчанина, а ребенок остался дома. Тело мальчика обнаружили, когда пришли домой, рассказал староста села Александр Головач.

С разрешения полиции собак застрелили местные охотники.

Известно, что в семье — четверо детей, у старших уже есть свои семьи, есть внуки. На выходных родители отвозили внуков в столицу.

"На обратном пути увидели этих животных на дороге. Говорят, мальчику хотелось их подобрать. Потому что и этот мальчик, и мама любят животных, приютили их, и вот такая произошла беда", — рассказала "Суспільне" директор Лозоватской гимназии Мария Межова.

Ребенка еще не похоронили. Следственные действия по делу не завершены. Мама мальчика, по словам старосты, находится в больнице с нервным потрясением.

Напомним, в США питбули насмерть загрызли младенца, 2-летнюю девочку и ранили их мать.

Читайте также: