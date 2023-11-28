Трагедия в Кировоградской области: собаки, которых подобрали на дороге, насмерть загрызли ребенка

Тело мальчика обнаружили родители, когда вернулись домой.
В селе Лозоватка Кировоградской области две собаки загрызли насмерть 11-летнего мальчика.
Об этом пишет "Суспільне".
Родители находились на похоронах односельчанина, а ребенок остался дома. Тело мальчика обнаружили, когда пришли домой, рассказал староста села Александр Головач.
С разрешения полиции собак застрелили местные охотники.
Известно, что в семье — четверо детей, у старших уже есть свои семьи, есть внуки. На выходных родители отвозили внуков в столицу.
"На обратном пути увидели этих животных на дороге. Говорят, мальчику хотелось их подобрать. Потому что и этот мальчик, и мама любят животных, приютили их, и вот такая произошла беда", — рассказала "Суспільне" директор Лозоватской гимназии Мария Межова.
Ребенка еще не похоронили. Следственные действия по делу не завершены. Мама мальчика, по словам старосты, находится в больнице с нервным потрясением.
Напомним, в США питбули насмерть загрызли младенца, 2-летнюю девочку и ранили их мать.
Читайте также: