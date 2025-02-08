Трагедия в Кировоградской области: в пожаре погиб ребенок, есть пострадавшие (фото)

В селе Неопалимовка Кропивницкого района Кировоградской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб ребенок, еще двое получили ожоги.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

"Погибла 14-летняя девочка. Мужчина (1987 г.р.) и женщина (1986 г.р.) получили травмы и госпитализированы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар уничтожил часть дома и имущества. Спасатели смогли локализовать огонь в 08.13, а полностью ликвидировать его в 10.10. Причину возгорания выясняют специалисты.

Последствия пожара 8 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что 5-месячный мальчик, которого спасли из пожара на Хмельнитчине 22 января, умер через четыре дня в реанимации, несмотря на борьбу врачей за его жизнь. Ожоги были очень тяжелыми.

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