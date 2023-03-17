Трагедия в Кировоградской области: в пожаре сгорели пять человек, трое из них дети

В селе Капитановка Кировоградской области во время пожара погибли пять человек, трое из них — дети.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Сообщение в Службу спасения "101" поступило 17 марта в час ночи. Спасатели выяснили, что горело 16 метров квадратных вещей домашнего обихода.

"На месте пожара обнаружили пятерых погибших: женщину 1980 года рождения, мужчину 1993 г.р., детей 2006, 2009 и 2015 годов рождения", — говорится в сообщении.

Причины трагедии устанавливаются.

Напомним, в Черниговской области мужчина погиб в пожаре, но спас жизнь своей матери. Тело погибшего обнаружили спасатели.

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