Трагедия в Краматорске: Зеленский выразил соболезнования родным погибших

Прокуратура Донецкой области начала расследование инцидента.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске.
Об этом лидер страны написал на своем телеграмм-канале.
"Искренние соболезнования родным и близким погибших. А всех виновных обязательно найдем и накажем. Пощады они не заслуживают", — отметил Зеленский.
Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
На месте инцидента продолжают принимать меры по документированию военных преступлений, совершенных оккупантами.
Ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска
Российские захватчики вечером 1 февраля ударили по многоэтажке в центре Краматорска. На данный момент известно о трех погибших и семерых раненых. Под завалами могут оказаться еще люди.
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