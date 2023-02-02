Трагедия в Краматорске: Зеленский выразил соболезнования родным погибших

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске.

Об этом лидер страны написал на своем телеграмм-канале.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. А всех виновных обязательно найдем и накажем. Пощады они не заслуживают", — отметил Зеленский.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

На месте инцидента продолжают принимать меры по документированию военных преступлений, совершенных оккупантами.

Ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска

Российские захватчики вечером 1 февраля ударили по многоэтажке в центре Краматорска. На данный момент известно о трех погибших и семерых раненых. Под завалами могут оказаться еще люди.

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