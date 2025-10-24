Трагедія в Луцке: 13-летний парень умер после подозрения на отравление, а вскрытие показало совсем другое

Больница / © pixabay.com

В Луцке расследуют трагическую смерть 13-летнего парня из Ровенщины, скончавшегося вечером 20 октября.

Об этом пишет «Конкурент».

Как стало известно, в течение четырех дней до трагедии парень страдал от расстройства пищеварения, проявлявшегося рвотой и поносом. Родители предполагали, что ребенок мог отравиться шаурмой.

Известно, что сначала парень был доставлен в Волынское областное детское территориальное медицинское объединение (ТМО). Однако там его не осмотрели, направив в инфекционную больницу. Есть информация, что ребенок скончался на парковке Детского ТМО.

По предварительным данным, полученным при вскрытии, причиной смерти стал гангренозный аппендицит, осложненный перитонитом. В полиции подтвердили, что по факту смерти идет следствие.

После обнародования информации КП «Волынская областная инфекционная больница» сообщили, что в 2025 году случаев смерти детей в их заведении зафиксировано не было.

