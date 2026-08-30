Детонация боеприпасов на Киевщине / © Associated Press

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Выросло количество погибших в селе Мила на Киевщине, где после атаки РФ детонировали склады боеприпасов. По состоянию на 30 августа известно о 38 погибших и 20 пострадавших, среди них двое детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, в селе непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара. Он добавил, что по состоянию на утро 30 августа большинство пожаров спасателям удалось потушить. Также на месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС, обнаруживающие и обезвреживающие взрывоопасные предметы.

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«Масштаб загрязнения территории значителен, и эта работа будет продолжаться, сколько потребуется. К сожалению, известно, что 38 человек погибли от удара и последующей детонации. Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали, среди них два ребенка», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что четыре человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Их поиск продолжается.

© t.me/V_Zelenskiy_official

Детонация боеприпасов возле Житомирской трассы — последние новости

Напомним, 29 августа российские военные атаковали Бучанский район в Киевской области. Возникли сильные пожары и детонация, охватившие населенные пункты, расположенные на Житомирской трассе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый удар в селе Мила Бучанского района пришелся на место хранения взрывчатых веществ. Это, в свою очередь, повлекло за собой масштабную детонацию боеприпасов и дронов непосредственно рядом с гражданскими жителями.

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Местная жительница рассказала, что на помощь людям приехал военный, недавно вернувшийся из боевых действий. Он вывез семью на собственном автомобиле.

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