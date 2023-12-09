Трагедия в Мирнограде: военный убил трех товарищей и застрелился – бывший нардеп

В Мирнограде Донецкой области пьяный военнослужащий расстрелял трех сослуживцев, после чего застрелился сам.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram.

Мосийчук утверждает, что нападавший находился в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения.

"Около 01.00 в Покровский РУП ГУНП в Донецкой области поступило сообщение военнослужащего... о том, что в городе Мирноград произошла стрельба между военнослужащими.

Первоочередными следственными действиями установлено, что по указанному адресу дислоцируются военнослужащие... в количестве 9 военнослужащих, где 4 военнослужащих проживали на первом этаже, а 5 – на втором этаже.

09.12.2023, около 01.00, между 4 военнослужащими, проживавшими на первом этаже, во время употребления алкогольных напитков возник конфликт, в ходе которого один из военнослужащих схватил автомат "Калашникова", который привел в боевое состояние и умышленно совершил прицельные выстрелы в трех военнослужащих.

В результате совершенных выстрелов военнослужащие получили проникающие огнестрельные ранения разных частей тела, от которых погибли. В дальнейшем стрелок, осознав тяжесть совершенного им преступления... совершил акт самоубийства", — говорится в сообщении Мосийчука.

Заметим, что официального подтверждения этой информации нет. В полиции Донецкой области пока не прокомментировали заявление экс-нардепа.

Напомним, что в октябре 2023 года в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. Следствие установило, что солдаты распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.

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