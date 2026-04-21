Трагедия в Николаеве: 2-летний мальчик утонул в ванной, пока мать спала

В Николаеве 23-летней матери сообщили о подозрении после гибели ребенка в ванной / © Полиция Николаевской области

Реклама

В Николаеве двухлетний мальчик утонул в ванной, из-за чего его 23-летней матери сообщили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

23-летняя женщина оставила без присмотра своего малолетнего сына в ванной с открытой подачей воды и перекрытым стоком, а сама пошла в другую комнату отдыхать, где уснула. Вернувшись примерно через два часа, горе-мать обнаружила ребенка без признаков жизни.

Реклама

По словам полиции, женщина достала мальчика из воды и пыталась самостоятельно спасти его, проводя реанимационные мероприятия. К сожалению, приехавшие на вызов медики констатировали смерть ребенка. По предварительным выводам специалистов, смерть ребенка наступила в результате утопления в воде (механической асфиксии).

Женщине о подозрении по ст.«Оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее его смерть». Ей грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

